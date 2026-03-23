Abbattimento liste di attesa: più di 60 le prestazioni domenicali all’Ospedale di Matera

Prosegue con determinazione l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera nell’abbattimento delle liste di attesa.
Anche nella giornata di ieri l’Ospedale Madonna delle Grazie ha garantito l’apertura straordinaria degli ambulatori per visite ed esami diagnostici.
Nel corso della giornata sono state complessivamente erogate 69 prestazioni, così suddivise: 28 visite cardiologiche, 12 risonanze magnetiche, 8 esami di anatomia patologica con operazioni di biopsia, 8 prestazioni di endoscopia digestiva, 13 esami Doppler erogati dall’unità operativa di Medicina.
Così il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:
“Grazie alla disponibilità e al senso di responsabilità di medici, personale sanitario e amministrativo.
Le aperture straordinarie si stanno rivelando un strumento fondamentale per garantire risposte tempestive ai cittadini e ridurre concretamente i tempi di attesa.
L’apprezzamento dei pazienti per l’iniziativa conferma l’efficacia del lavoro messo in campo e la piena collaborazione tra tutte le professionalità coinvolte”.