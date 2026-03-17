Ospedale di Matera: uno studio del dottor Nigro su un’importante rivista internazionale! Complimenti

Uno studio sull’uso dell’intelligenza artificiale nella diagnostica reumatologica, condotto all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, è stato pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Arthritis & Rheumatology, tra le più autorevoli del settore.
Lo studio è firmato dal dottor Angelo Nigro, reumatologo e responsabile facente funzione della UOSD di Reumatologia dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.
La ricerca è stata realizzata presso l’ambulatorio di Capillaroscopia della struttura sanitaria materana.
Il lavoro, dal titolo “Temporal Dissociation Between Clinical Remission and Microvascular Improvement Assessed by AI-Assisted Capillaroscopy in Anti-Mi-2 Dermatomyositis: Potential Therapeutic Implications”, analizza il possibile utilizzo dell’intelligenza artificiale nella valutazione capillaroscopica dei pazienti affetti da dermatomiosite anti-Mi-2, una forma rara di malattia autoimmune.
Lo studio evidenzia come strumenti di intelligenza artificiale possano supportare il medico nella valutazione delle alterazioni microvascolari e contribuire alla personalizzazione delle terapie.
La ricerca è stata pubblicata su Arthritis & Rheumatology, rivista scientifica dell’American College of Rheumatology, tra le più rilevanti a livello internazionale nel campo della reumatologia, che ospita prevalentemente lavori provenienti da grandi università e centri di ricerca.
Il lavoro rappresenta anche un risultato significativo per il territorio lucano, perché dimostra come attività di ricerca clinica possano svilupparsi anche all’interno di ospedali non universitari, valorizzando competenze diagnostiche e cliniche presenti nella sanità della Basilicata.
Lo studio è consultabile sulla piattaforma PubMed al seguente indirizzo: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41736486/