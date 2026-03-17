Cerimonia inaugurale di “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo”: attivo Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Cosa c’è da sapere

In occasione della cerimonia inaugurale di “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo”, in programma venerdì 20 marzo 2026 a partire dalle ore 17, sarà attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune di Matera.

La misura si rende necessaria in considerazione della rilevanza dell’evento, classificato come manifestazione a significativo impatto locale, che comporterà modifiche alla viabilità e l’adozione di misure temporanee di sicurezza in diverse aree del centro abitato.

Tali provvedimenti, finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità, potranno determinare alcuni disagi per cittadini e visitatori.

Il C.O.C., operativo presso la sede comunale di Via Aldo Moro, fungerà da struttura di coordinamento per garantire la gestione delle attività di sicurezza e assistenza, un costante flusso di informazioni alla popolazione, il supporto operativo in caso di necessità e il coordinamento delle risorse comunali e del volontariato di protezione civile.

Saranno attivate le diverse funzioni di supporto previste, con il coinvolgimento dei dirigenti comunali competenti e delle organizzazioni di volontariato iscritte all’Albo Regionale di Protezione Civile, impegnate a garantire il corretto svolgimento dell’evento.

Le attività del C.O.C. proseguiranno fino alle ore 22:30 e comunque fino al termine della manifestazione.

Si invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali istituzionali, attenersi alle indicazioni delle autorità competenti e del personale presente sul territorio, collaborare per garantire la sicurezza e la buona riuscita dell’evento.

La città si prepara così ad accogliere un appuntamento di grande valore culturale e simbolico, occasione di partecipazione e visibilità per l’intero territorio.