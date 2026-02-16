Ospedale di Matera, colpo alle liste di attesa: ecco come è andata la giornata delle visite straordinarie domenicali

Proseguono con successo le visite straordinarie domenicali e gli esami strumentali per il recupero delle liste di attesa.
Anche ieri l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha garantito un importante numero di prestazioni all’Ospedale Madonna delle Grazie, confermando l‘impegno concreto per ridurre i tempi di accesso alle cure.
Nel corso della domenica sono state effettuate complessivamente 70 prestazioni tra visite ed esami diagnostici, nelle principali specialità:
- 18 prestazioni di medicina con Doppler,
- 14 di cardiologia,
- 15 risonanze magnetiche,
- 9 prestazioni di ortopedia,
- 7 di endoscopia digestiva,
- 7 prelievi per biopsie.
Così il direttore generale dell’ASM, Maurizio Friolo:
“I risultati di questa nuova giornata di attività straordinaria confermano la validità del percorso intrapreso.
Stiamo lavorando con determinazione per ridurre le liste di attesa e migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie.
Voglio ringraziare tutto il personale che, anche nei giorni festivi, mette a disposizione professionalità e senso di responsabilità per garantire un servizio sempre più efficiente ai cittadini”.
L’ASM proseguirà con le visite straordinarie anche domenica 22 febbraio, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’offerta assistenziale e ridurre progressivamente i tempi di attesa.