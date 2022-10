Omar Sy di “Quasi Amici” protagonista del prossimo film girato a Matera! Ecco i dettagli

Matera si conferma ancora per una volta sede di numerosi set di film.

Da due settimane fervono i preparativi per una nuova produzione cinematografica americana ambientata nella città Sassi.

Si girerà il film “Pins and needles” (tradotto con “formicolio”), con le riprese che partiranno agli inizi di novembre per terminare a Gennaio 2024.

Il film sarà una “comedy” divertente su alcuni racconti della Bibbia.

Il protagonista sarà l’attore francese Omar Sy, conosciuto grazie al film “Quasi Amici”.

Omar Sy è nato a Trappes (Francia) il 20 gennaio 1978.

E’ un attore, comico, cabarettista e doppiatore francese di origini senegalesi e mauritane.

Ha iniziato la carriera carriere casualmente, un giorno durante un episodio pilota di una trasmissione radiofonica su Radio Nova in assenza di ospiti si inventa il personaggio di un calciatore senegalese.

Conosciuto assieme a Fred Testot per il duo comico Omar et Fred e per la sua partecipazione a Quasi amici – Intouchables, uno dei film di maggior successo di tutti i tempi in Francia, per la cui interpretazione ha vinto il Premio César per il migliore attore.

Dalla Francia è sbarcato ad Hollywood dove ha recitato in “X-Men – Giorni di un futuro passato nel ruolo del mutante Alfiere” e “Jurassic World, quarto capitolo”.

Nel 2018 ha partecipato alle riprese di Lupin, il nuovo progetto di Netflix in cui interpreta Assane Diop, un uomo che cerca di vendicare la morte del padre ispirandosi alle avventure di Arsenio Lupin.a

