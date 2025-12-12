Nova Siri: auguri a nonno Giuseppe per i suoi 101 anni!

Oggi Nova Siri festeggia un traguardo davvero speciale: i 101 anni di nonno Giuseppe Suriano, circondato dall’affetto di tutta la famiglia e dalla vicinanza riconoscente della comunità.

La sua lunga vita attraversa più di un secolo di storia, fatta di lavoro, sacrifici e valori solidi che ha saputo trasmettere ai figli, ai nipoti e ai pronipoti, diventando per tutti un punto di riferimento.

In un tempo che corre veloce, la presenza di nonno Giuseppe è una memoria viva di radici profonde, di saggezza e di umanità genuina.

A lui giungano gli auguri più sinceri per questo straordinario compleanno: che la giornata sia colma di sorrisi, carezze e ricordi condivisi, e che possa continuare ancora a lungo a illuminare la sua famiglia e Nova Siri con il suo esempio discreto ma preziosissimo.

Buon 101° compleanno, nonno Giuseppe!