Matera: oggi si celebra Santa Lucia, Protettrice della vista. Auguri a chi porta il suo nome

È giunto il giorno dedicato Memoria di Santa Lucia Vergine e Martire, morta il 13 Dicembre del 304 d.C. a seguito delle persecuzioni di Diocleziano.

La celebrazione della Santa cade esattamente in prossimità del solstizio d’inverno (da cui il detto “Santa Lucia il giorno più corto che ci sia”).

Si dice che a Lucia (dopo essere stata martirizzata perchè accusata di essere seguace della religione cristiana e perciò ribelle agli dèi e a Cesare) le siano stati cavati gli occhi che il Signore però le restituì immediatamente.

Per questa ragione e per lo stesso suo nome che significa Luce, essa è invocata come protettrice degli occhi e quindi della vista.

Tanti auguri a chi porta il nome di Lucia.