Montescaglioso: un giorno con Babbo Natale. Sorpresa speciale per questi studenti

Nelle giornate di Giovedì 18 e Venerdì 19 Dicembre, la magia del Natale ha avvolto le classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Palazzo – Salinari” di Montescaglioso, grazie alla speciale visita di Babbo Natale.

Tra canti natalizi, occhi pieni di meraviglia, abbracci sinceri e tanta allegria, i bambini hanno vissuto un’esperienza unica, capace di trasformare una normale giornata di scuola in un momento di festa, fantasia e condivisione.

Un evento che ha saputo unire gioco ed educazione, rafforzando il valore delle tradizioni natalizie come strumento di crescita, socializzazione e inclusione.

La scuola si è confermata ancora una volta un luogo dove non si trasmettono solo conoscenze, ma anche emozioni, valori e ricordi destinati a durare nel tempo.

La presenza di Babbo Natale ha reso l’atmosfera ancora più calorosa, favorendo un clima di serenità, collaborazione e gioia collettiva, coinvolgendo insegnanti, alunni e tutto il personale scolastico.

Un sincero ringraziamento alla Dirigente Scolastica, Alma Tigre, e alla Maestra Anna Lomonaco, per la fiducia, la disponibilità e l’impegno dimostrato nell’organizzazione di un evento che ha lasciato un segno nel cuore dei bambini e ha rafforzato il legame tra scuola, famiglia e territorio.

Il Natale, vissuto a scuola, diventa così un’occasione preziosa per educare alla solidarietà, al rispetto e alla condivisione, riscoprendo il valore delle piccole cose e la bellezza dello stare insieme.