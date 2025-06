Montescaglioso, tutto pronto per la XI edizione di Invictus 025: saranno assegnati oltre 70 premi a questi giovani campioni! I dettagli dell’evento

Domenica 29 Giugno 2025, presso il Palasport K. Wojtyla, con ritrovo alle ore 19:00 – ASD Ecosportmonte – celebra i suoi primi 33 anni di attività ininterrotta nell’Atletica Territoriale, Nazionale e Internazionale, omaggiando tutti i suoi mini campioni.

Alla presenza del presidente Savino Maragno, dell’Assessore allo Sport Pietro Buonsanti, dello Staff tecnico al completo e dei tantissimi giovani atleti insieme alle loro famiglie, andrà in scena la XI edizione di Invictus 025.

Commenta l’ASD:

“Certo, sono lontani i fasti del primo decennio di questo terzo millennio in cui il Marciamonte diretto da Coach Dichio vinceva 9 scudetti a squadre mentre l’azzurra Lidia Mongelli si fregiava dell’argento mondiale sulla distanza Olimpica dei 20 km di marcia a Bangkok 2007.

Momenti meravigliosi e sicuramente irripetibili.

Ciò nonostante, lo spirito e il coraggio di ripartire non mancano certamente a Coach Dichio e Co, che con umiltà, dopo il Covid sono ripartiti con lo stesso impegno di qualche decennio fa e le prime avvisaglie di certo non mancano.

Asia Biagini, seguita da suo papà e Coach Gabriele, da qualche anno si sta imponendo al Corripuglia facendo incetta di medaglie e migliorando continuamente le proprie prestazioni. Rocco Luigi Ciarfaglia conquista l’Oro Promesse ai Trail di Alberobello e Gravina di Puglia.

Stefania Ionita conquista l’Oro nella 20 km di marcia SF35 nella prima prova del campionato italiano di marcia di Acquaviva delle Fonti.

I giovanissimi Alessandro Dragonetti, Rosa Simmarano, Federico Silvaggi Adelaide Galante, Davide Lerro, Luigi Simmarano & Annachiara Galante si fregiano dell’Oro di categoria nella varie prove del prestigioso 29^ Trofeo Puglia di marcia.

Insomma, c’è sicuramente fermento e si avvertono gli albori e i prodromi di un futuro prossimo di livello”.

“Certo, ci vuole tanto lavoro, ma la determinazione non ci manca”, commenta la Neo Istruttrice Rossella Brizio, che insieme a Coach Gabriele Biagini, Liborio Panico, Erika Gallitelli e Rocco Luigi Ciarfaglia, costituiscono lo Staff societario diretto dall’inossidabile Coach Dichio Angelo che quest’anno celebra il suo anno 56 ininterrotto nello Sport Territoriale, Nazionale e Internazionale.

Continua il Presidente Savino Maragno:

“Sono onorato per il mio terzo mandato in Ecosportmonte, di far parte di questo team che ha come punto di riferimento la crescita sportiva e sociale dei giovani locali e del territorio e mi sento in dovere di ringraziare la Cooperativa Sociale Progetto Popolare, Cifarelli Auto e Mattonellando by Pamar per il sostegno che non ci fanno mai mancare.

Conclude l’Ass. allo Sport Pietro Buonsanti:

“A nome della Città di Montescaglioso desidero ringraziare ASD Ecosportmonte per la promozione dello Sport Giovanile locale, che rappresenta un vero valore educativo aggiunto.

Il valore nazionale del sodalizio poi, offre ai nostri giovani delle buone opportunità a livello formativo e di crescita”.

Appuntamento quindi Domenica 29 giugno pv H 19,00 presso il Palasport K. Wojtyla.