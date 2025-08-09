Montescaglioso: nella splendida cornice della Villa Belvedere il torneo di bocce 2 vs 2. Ecco quando

Sarà la splendida cornice della Villa Belvedere a ospitare, l’11 e 12 Agosto, il torneo di bocce 2 vs 2, la manifestazione vedrà la partecipazione di 24 squadre, pronte a sfidarsi tra concentrazione, precisione e spirito sportivo.

L’evento, organizzato da Giuseppe Pietrocola e Filippo Tafuno, con la collaborazione di Cris Dichio e Cosimo Bernalda, si svolgerà su due giornate:

Sabato 9 i sorteggi con la suddivisioni per orari, mentre Lunedì 11 agosto: fase a gironi

Martedì 12 agosto: quarti, semifinali e finalissima, seguiti dalle premiazioni ufficiali.

L’atmosfera sarà quella tipica delle serate estive montesi: sport, socialità e sano agonismo, con il pubblico che, come ogni anno, si radunerà numeroso intorno alle piste della Villa, diventata ormai un vero e proprio punto di riferimento per le bocce in città.

Il torneo coinvolge giocatori di tutte le età, ragazzi e ragazze, dai veterani del gioco fino ai più giovani che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina tanto semplice quanto affascinante.

La formula del 2 contro 2 rende le partite dinamiche e avvincenti, con colpi di scena fino all’ultima bocciata.

“Non è solo una gara, è un’occasione per stare insieme, celebrare lo sport popolare e riscoprire il valore del gioco all’aperto”

Al termine della finale ci saranno le premiazioni.

L’invito è rivolto a tutti: sportivi, curiosi, famiglie. Le bocce tornano protagoniste nel cuore dell’estate montese.

E che vinca il più preciso!