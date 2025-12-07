Montescaglioso, Natale entra nel vivo: oggi accensione dell’Albero e inaugurazione dei mercatini. Il Calendario

Anche la Città di Montescaglioso si prepara a vivere un dicembre speciale, con un programma natalizio ricco di appuntamenti dedicati a famiglie, bambini e momenti di solidarietà.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, fervono le iniziative che coinvolgeranno grandi e piccini, trasformando la città in un vivace e accogliente villaggio di Natale.

Oggi, 7 dicembre, alle ore 18:30, in piazza Roma, si terranno l’accensione dell’albero di Natale, l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale a cura di Raffy DJ e l’apertura dei mercatini organizzati dall’ASD “Herakleia”.

La serata sarà animata dall’Enjoy Pippi Christmas Garden e dalle auto in vetrina dell’Old School garage”.

Gli appuntamenti per i piu piccoli proseguiranno poi per tutte le giornate indicate nel programma natalizio e proseguiranno fino al 14 dicembre con il Villaggio di Babbo Natale di Dj Saciccio e zuccarella show presso l’Abbazia e “Viva viva la Befana Pippi Show” il 3 gennaio in Piazza Roma.

Ma il Natale è soprattutto un momento di vicinanza e solidarietà: il Gruppo Donne Avis ha preparato per l’occasione alcuni appuntamenti solidali e di condivisione in programma dal 5 al 20 dicembre.

Il ricavato delle iniziative servirà per acquistare alcuni doni e regalare un sorriso agli ospiti della Comunita’ dei Padri Trinitari di Bernalda e la Mensa della Fraternità Don Giovanni Mele del quartiere Piccianello.

Musica e Cultura della Legalità in occasione del Concerto di Natale curato dall’Ass.ne antiracket “Falcone-Borsellino”.

La Pro Loco curerà la tradizionale “Sagra della pettola” e la Tombolata mentre l’associazione “Gli amici del cavallo” allieteranno la serata del 20 dicembre con una passeggiata insieme a Babbo Natale lungo le strade della Città.

Si termina con l’evento più identitario della Città di Montescaglioso: il Cucibocca il 5 gennaio che chiude le festività natalizie e apre ad una lunga e ricca programmazione culturale per il 2026.

Montescaglioso si Accende di Natale: con tante iniziative che coinvolgeranno Amministrazione Comunale e Associazioni nel segno di comunità, solidarietà, spettacolo e tradizioni per il periodo più magico dell’anno

Una serata di gioia da vivere insieme, piccoli e grandi – che farà entrare ufficialmente Montescaglioso nel clima di festa che speriamo possa rallegrare tutti, riscoprendo luoghi e tradizioni che rendono bella la comunità Montese».

La locandina degli eventi.