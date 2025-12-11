Montescaglioso in festa per Santa Lucia! Ecco il programma

A Montescaglioso si rinnova anche quest’anno la profonda devozione verso Santa Lucia, la giovane martire siracusana simbolo di luce, speranza e fede incrollabile.

La comunità parrocchiale di Santa Lucia si prepara a vivere con grande partecipazione la sua festa, che culminerà sabato 13 dicembre 2025, dopo tre giorni di preghiera e celebrazioni.

Il programma, curato dai sacerdoti don Marc e don Antonello insieme al comitato feste, accompagna i fedeli in un percorso spirituale fatto di rosari, adorazioni eucaristiche e messe presiedute da diversi sacerdoti ospiti.

Si tratta di un appuntamento molto sentito dai montesi, che ogni anno confermano il forte legame con la loro patrona di quartiere.

La giornata clou di sabato 13 dicembre si aprirà con la Santa Messa delle ore 8:30, seguita dalla celebrazione delle 11:00, presieduta da don Pietro Oliva.

Nel pomeriggio, alle 18:00, si terrà la solenne Messa presieduta da Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera–Irsina.

A seguire, uno dei momenti più attesi: la processione con l’effigie di Santa Lucia che attraverserà le vie della città.

Un gesto carico di tradizione e fede, durante il quale la statua della Santa, portata a spalla dai fedeli, sarà accompagnata dal complesso bandistico A.G.M.L., che eseguirà brani della tradizione religiosa locale.

La Festa di Santa Lucia non è solo un appuntamento religioso, ma anche un’occasione di incontro, condivisione e rinnovamento delle radici culturali di Montescaglioso. La luce della Santa – simbolicamente legata alla vista e alla capacità di guardare oltre – diventa metafora di un cammino comunitario che si rinnova ogni anno.

La partecipazione dei sacerdoti provenienti dalla diocesi e della comunità intera conferma l’importanza di questo evento, che continua a essere un punto fermo del calendario liturgico e culturale montese.

Anche quest’anno, Montescaglioso si prepara quindi ad accogliere la sua Santa con devozione e gioia, mantenendo vive tradizioni che da secoli illuminano il cammino dei fedeli.

PARROCCHIA SANTA LUCIA

MONTESCAGLIOSO

Festa di Santa Lucia 2025

Mercoledì 10 dicembre

Ore 18.00 – S. Rosario

Ore 18.30 – S. Messa celebrata da don Angelo Gioia, Vicario generale

Giovedì 11 dicembre

Ore 9.00 – Esposizione del Ss.mo sacramento e Lodi mattutine – Adorazione eucaristica

Ore 18.00 – Vespri

Ore 18.30 – S. Messa celebrata da don Filippo Lombardi, Vicario episcopale per la pastorale

Ore 20.00 – Adorazione eucaristica comunitaria

Venerdì 12 dicembre

Ore 18.00 – S. Rosario

Ore 18.30 – S. Messa celebrata da don Massimo Ferraiuolo, Vicario per la zona mare

Sabato 13 dicembre

Ore 8.30 – Santa Messa

Ore 11.00 – Santa Messa celebrata da don Pietro Oliva

Ore 18.00 – S. Messa celebrata da Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera–Irsina

Segue la processione con l’effigie della Santa ed esecuzione di brani della banda A.G.M.L.

Di seguito la locandina con i dettagli.