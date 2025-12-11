Ancora un brutto incidente sulla Bradanica! Chiuso questo tratto. Elisoccorso sul posto

Anas informa:

“A causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 655 “Bradanica”, al km 65,000 all’altezza di Venosa (Potenza).

Nel sinistro, dove sono rimasti coinvolti un autoarticolato, un autobus, un furgone e una vettura, si registrano diversi feriti per cui è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Sono state istituite deviazioni in loco.

​

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile”.