Montescaglioso in Festa per la Madonna del Carmine: il programma completo

A Montescaglioso, i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine (Maria Santissima del Carmelo) si svolgono il 16 luglio, una tradizione che dura da 150 anni.

La celebrazione è molto sentita dalla comunità, che mostra una profonda devozione verso la Madonna del Carmelo.

Durante il periodo di festa, che include un novenario e una veglia mariana, si svolgono diverse funzioni religiose, tra cui messe solenni.

La processione con la statua della Madonna del Carmelo è uno dei momenti più importanti della celebrazione.

Le celebrazioni in onore della Madonna del Carmelo sono organizzate dalla Confraternita del Carmine, fondata nel 1875.

Oltre ai festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, Montescaglioso celebra anche i santi patroni, Maria SS. Assunta in Cielo e San Rocco, con eventi che spesso si svolgono in concomitanza o in periodi diversi dell’anno.

I festeggiamenti per San Rocco, ad esempio, iniziano il 31 luglio, con la consegna delle chiavi della città e del medaglione reliquia da parte del sindaco e dell’arciprete.

Il 20 agosto è il giorno della processione del santo patrono.

Ecco il programma:

SS.ma del monte Carmelo, che si venera nella chiesa abbaziale di Sant’Angelo, in Montescaglioso.

La confraternita quest’anno celebra i suoi 150 anni dalla sua istituzione, divenendo una delle confraternite, assieme a quella dell’Addolorata di Montescaglioso, più antiche di tutta la diocesi di Matera.

Ricordiamo il programma esterno dei festeggiamenti, con il “Concerto a Maria”, questa sera, presso la chiesa Madre alle ore 20 da parte del coro parrocchiale e il concerto in abbazia domani sera, alle 21, della banda AGML di Montescaglioso.

Sabato 19, intera giornata allietata dalla banda di Ailano (Caserta), mentre domenica processione serale della Madonna per le vie della città.