Montalbano Jonico: per questi anziani sorrisi, memoria e cultura grazie alle Nonne chef!

Sabato scorso la casa di riposo per Anziani “Sacro Cuore” di Montalbano Jonico ha ospitato la terza edizione di “Mani in Pasta”, iniziativa promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l‘associazione culturale Nonne Chef – sezione di Montalbano Jonico.

L’evento si è rivelato molto più di un semplice laboratorio di cucina: un vero e proprio viaggio emozionale capace di unire generazioni, cultura e solidarietà.

Le Nonne Chef, custodi di antichi saperi culinari, hanno guidato gli anziani ospiti nella preparazione della pasta fatta in casa, rievocando odori, gesti e sapori che raccontano storie di vita e di comunità.

Un gesto semplice ma profondo, che ha fatto da ponte tra passato e presente, tra memoria personale e patrimonio culturale condiviso.

“Mani in Pasta” si è confermato un momento di inclusione e partecipazione attiva.

Ogni anziano ha contribuito secondo le proprie capacità, riscoprendo competenze, stimolando i sensi, rafforzando l’autostima e creando nuovi legami sociali.

La cucina si è trasformata così in uno spazio di apprendimento, emozione e condivisione, dove la cultura del territorio si è intrecciata ai racconti di vita.

Dichiarano gli organizzatori:

“Con questa iniziativa la Casa di Riposo Sacro Cuore si è trasformata in un luogo di festa, memoria e cultura, aprendo le sue porte alla comunità”.

La tradizione culinaria si conferma uno strumento prezioso di benessere, socialità e trasmissione del sapere alle nuove generazioni.

Le Nonne Chef hanno ribadito il loro ruolo di ambasciatrici della tradizione lucana, portando tra gli ospiti non solo la pasta fatta in casa, ma anche storie, sorrisi e ricordi, rendendo questo Natale un’esperienza davvero speciale.