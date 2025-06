Montalbano Jonico: nominata la nuova Giunta comunale. Ecco i nomi

“Annuncio con emozione e rappresentando la voglia di lavorare di tutta la squadra amministrativa la formazione della nuova giunta comunale e la distribuzione delle materie delegate agli assessori e ai consiglieri comunali“.

Fa sapere il gruppo Avanti Montalbano che scrive:

“Il Vicesindaco Tomas PENNETTA si occuperà di lavori pubblici, urbanistica, viabilità, trasporti.

L’Assessora Ines NESI si occuperà di turismo, cultura, spettacolo, programmazione, politiche sociali.

L’Assessore Tonino TORNESE si occuperà di agricoltura, verde pubblico, forestazione, caccia, viabilità rurale.

L’Assessora Emiliana LISANTI, si occuperà di ambiente, igiene, pubblica istruzione, commercio e attività produttive.

I consiglieri comunali saranno delegati per materie importanti che verranno assegnate alla Consigliera Anna Gagliardi dopo il consiglio comunale, alla Consigliera Rosaria Ragone verrà delagata alla sanità, il Consigliere Pierro sarà delegato allo sport, il Consigliere Caporusso sarà delegato alle Energie, Partecipazione e Digitalizzazione.

A prescindere dalla delega di materie specifiche continueremo a svolgere un lavoro di squadra per la realizzazione del programma amministrativo.

Per questo ci avvarremo volentieri della collaborazione, già fornita con il programma e con la campagna elettorale, del contributo di tutti i candidati della lista e quindi anche di Margherita Rasulo, Arturo Caponero, Monica Casarano e Gianni Santoniemma ai quali continuiamo a rivolgere la nostra gratitudine per le idee e per le centinaia di elettori che rappresentano.

Come nelle precedenti esperienze amministrative di caretterizzeremo con l’apertura alle idee e alle proposte di tutti i cittadini.

Ringraziamo ancora tutti i montalbanesi per averci tributato in misura importante e responsabilizzante un consenso grandissimo e affettuosissimo.

Subito al lavoro e Avanti Montalbano!”.