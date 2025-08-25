ULTIME NEWS

Missione compiuta per il ciclista lucano Alessandro Verre che riconquista la maglia di miglior scalatore al termine della terza tappa de “La Vuelta” di Spagna! Bravissimo

25 Agosto 2025

Prosegue la Vuelta, terza corsa più antica tra i Grandi Giri del ciclismo su strada professionistico, dopo il Giro d’Italia e il Tour de France.

Nella terza tappa della corsa spagnola l’atleta lucano Alessandro Verre riconquista  la maglia a pois.

Alessandro Verre di Marsicovetere è così, nuovamente, il miglior scalatore.

Il ciclista durante la terza tappa ha affrontato la salita con grande tenacia staccando di ruota Gamper e Van Boven, ha transitato per primo sul GPM di Issiglio davanti a Quinn, raccogliendo 5 punti e sopravanzando nella classifica della Maglia a Pois Jonas Vingegaard.

Complimenti quindi all’atleta lucano per aver portato ancora una volta in alto il nome della Basilicata.