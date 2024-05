Meteo: su Matera pioggia in arrivo? Ecco le previsioni

Dopo il tempo soleggiato di questi giorni, che cosa ci aspetta su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 24 Maggio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 13°C.

Sabato 25 Maggio avremo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio.

Rasserena in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 16°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.