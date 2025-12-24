Meteo, non sarà un bianco Natale: su Matera sole e qualche nuvola. Le previsioni

Anche quest’anno è arrivato il Natale e molti di voi, per questa Vigilia, sono già impegnati in cucina per preparare prelibatezze di ogni genere.

Un Natale con il sole su Matera non è esattamente lo scenario che tutti si aspettano (molti trovano più suggestivo festeggiare con i fiocchi di neve che scendono silenziosi dal cielo).

Ebbene, quest’anno le previsioni sono state clementi e il nostro Natale sarà accompagnato dai luminosi raggi del sole.

Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi, Mercoledì 24 Dicembre, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 7°C.

Invece, Giovedì 25 Dicembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.