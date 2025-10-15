Meteo Matera: peggioramento in agguato! Ecco gli ultimi aggiornamenti

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di acquazzoni o temporali diurni.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi, Mercoledì 15 Ottobre avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 12°C.
Invece, Giovedì 16 Ottobre avremo cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, ma nella notte sono previste precipitazioni.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 13°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.