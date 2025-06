Meteo Matera, continua il caldo: temperature oltre i 35 gradi! Ecco le previsioni

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione, portando tempo stabile e tanto sole.

Grazie all’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, in Basilicata il cielo sarà in gran parte sereno o poco nuvoloso, con qualche locale addensamento nelle zone interne, dove potrebbero verificarsi brevi fenomeni pomeridiani.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 7 Giugno avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 19°C.

Domenica 8 Giugno, invece, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 19°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.