Meteo: calo delle temperature su Matera, ma cosa ci aspetta ora? Le ultime previsioni

Nuova perturbazione atlantica, attesa fra mercoledì e giovedì su tutta l’Italia e su Matera il freddo, in questi giorni, si è fatto sentire.
Ma che tempo ci ettende nelle prossime ore?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani Lunedì 2 Febbario, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 3°C.
Martedì 3 Febbraio avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 6°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.