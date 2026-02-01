Montescaglioso: centinaia di atleti pronti a dare il tutto per tutto tra boschi, colline, calanchi e panorami mozzafiato. L’iniziativa

Il Trail Difesa San Biagio torna a Montescaglioso con la 9ª edizione, in programma per il 15 marzo 2026, confermandosi una delle tappe più attese del circuito interregionale Trail al Sud.

Ogni anno, centinaia di atleti e appassionati di trail running partecipano a una gara che unisce sport, natura e cultura, sfidandosi su percorsi tecnici e spettacolari immersi in un contesto unico.

La gara propone due distanze:

Percorso Lungo (21 km): valido per il circuito nazionale FIDAL e l’ITRA National League, pensato per atleti esperti. Il tracciato si sviluppa tra single track tecnici, salite impegnative e dislivelli significativi, mettendo alla prova resistenza, tecnica e strategia di corsa.

Percorso Corto (12 km): più accessibile, con dislivello ridotto, ideale per chi si avvicina al trail running o vuole godersi la corsa immerso nella natura.

Entrambi i percorsi attraversano il comprensorio della Difesa San Biagio, tra boschi, colline, calanchi e panorami mozzafiato, offrendo una vera esperienza immersiva tra sport e paesaggio.

La Difesa San Biagio è una delle “perle” del territorio lucano.

Inserita nel Parco Regionale della Murgia Materana e facente parte del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, tutela la biodiversità e le testimonianze storiche locali.

Sulla sommità del colle (tra i 160 e i 180 m s.l.m.) si trovano i resti di un insediamento fortificato di origine indigena, mentre il vicino fiume Bradano arricchisce il paesaggio di scorci suggestivi.

L’area, caratterizzata da boschi e macchia mediterranea, è abitualmente frequentata per trekking, percorsi didattici e attività sportive, rendendo il trail un’esperienza immersiva tra natura e storia.

Ogni anno, la gara permette di ammirare scorci unici di Montescaglioso, tra cui la storica Abbazia di San Michele Arcangelo, valorizzando il territorio e promuovendolo come meta di sport, turismo e cultura.

A rendere ancora più identitaria la manifestazione è il richiamo del running elemento che non rappresenta solo la fatica e la sfida del trail , ma diventa anche un filo conduttore con la tradizione e i prodotti tipici della gastronomia locale.

Un legame ideale che unisce sport, cultura e sapori, valorizzando Montescaglioso e il suo territorio attraverso un evento capace di raccontare, passo dopo passo, l’anima autentica della comunità.

Il successo del Trail Difesa San Biagio è il frutto dell’impegno e della dedizione del presidente Gianni Andriulli, la cui capacità organizzativa, passione per lo sport e umanità hanno reso l’evento un punto di riferimento per la comunità e per gli atleti.

La sua guida attenta e appassionata assicura non solo il regolare svolgimento della gara, ma anche la valorizzazione del territorio e la promozione dei valori dello sport.

L’ultima edizione, svoltasi il 6 aprile 2025, ha visto trionfare Mario Maresca tra gli uomini e la beniamina di casa Lidia Mongelli tra le donne.

La gara, valida per il circuito Trail al Sud e per l’ITRA National League 2025, ha confermato il suo livello competitivo, con sfide serratissime e tempi record.

Percorso Lungo (21 km):

Vincitore maschile: Mario Maresca;

Vincitrice femminile: Lidia Mongelli;

Percorso Corto (12 km):

Vincitore maschile: Vito Locaputo;

Vincitrice femminile: Silvana Iania.

Dando un occhiata alla albo d’oro risaltano le prestazioni di Michele Volpe che ha dominato le prime edizioni del percorso lungo, vincendo consecutivamente nel 2016 e 2017.

Lidia Mongelli, atleta di punta dell’associazione organizzatrice I Bitlossi Monterun, è una presenza costante sul podio femminile. L’edizione 2025 ha visto una sfida serratissima: Mario Maresca ha strappato il titolo ad Antonino Maggisano per meno di due minuti.

Il Trail Difesa San Biagio non è solo una competizione: è una vera festa dello sport e della natura, dove difficoltà tecnica, panorami spettacolari e valore storico-culturale si incontrano.

Grazie alla guida di Gianni Andriulli e all’impegno dell’intera associazione organizzatrice, l’evento rappresenta un’occasione unica per vivere Montescaglioso attraverso lo sport, scoprendo paesaggi, monumenti e percorsi immersi nella storia e nella natura della Basilicata.

Di seguito la locandina con i dettagli.