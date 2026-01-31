Ferrandina più vicina a Roma: arriva la nuova fermata Freccialink! Ecco gli orari

Il Sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, fa sapere:
“Accolgo con grande favore la comunicazione relativa all’attivazione, a partire dal 1° febbraio, della fermata del servizio Freccialink presso lo scalo di Ferrandina.
Si tratta di un risultato importante per il nostro territorio, che amplia in modo concreto le opportunità di mobilità per cittadini, studenti, lavoratori e visitatori.
Grazie a questa nuova fermata, i viaggiatori potranno usufruire di un collegamento diretto da e per Roma, con cambio garantito a Salerno.
Gli orari previsti sono i seguenti:
– Da Ferrandina Scalo: partenza ore 10:58, arrivo a Roma alle 15:55
– Da Roma; partenza ore 12:00, arrivo a Ferrandina alle 16:56
Un servizio che migliora l’accessibilità del nostro territorio e rafforza il diritto alla mobilità, rispondendo a un’esigenza reale e più volte espressa dalle comunità locali.
Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessore regionale ai Trasporti, Pasquale Pepe per aver accolto con sensibilità e tempestività un’istanza che nasce dai territori e che oggi trova una risposta concreta.
La collaborazione istituzionale, quando orientata all’ascolto e alla soluzione dei bisogni dei cittadini, produce risultati tangibili come questo.
Ferrandina continua a lavorare per essere sempre più connessa, accessibile e protagonista del proprio futuro“.