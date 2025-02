Metaponto, il prossimo mese 4 Naiadi metapontine salperanno a Malta! Complimenti

Metaponto con grande soddisfazione e smisurato orgoglio rende noto l’avvio della prima esperienza europea outdoor della nostra associazione con il programma: Missione NAIADI…di Metapontion ovviamente!

I promotori del programma spiegano:

“Sono state selezionate 4 NAIADI che porteranno la nostra identità, la nostra cultura, nell’isola di Malta nel prossimo mese di Marzo.

L’esperienza, senza costi a carico delle nostre meritevoli giovani ragazze, sempre pronte e disponibili nelle attività associative, è solo un primo passo volto al rafforzamento di una formazione culturale a forte vocazione identitaria che le nostre comunità tendono a sottovalutare in favore di altro.

A breve, inoltre, oltre che al programma per gli over 60, avremo gli esiti delle ulteriori progettualità in ambito europeo, da noi formulate, che prevedono anche una fase di accoglienza di giovani provenienti da tutta Europa.

Una attenzione particolare sarà riservata alla nostra amata Grecia, che in Metaponto vede un riferimento di inconfutabile, valore culturale a cui la nostra associazione sin dal 1997 dedica il proprio operato”.