Metaponto: al via la diffusione del “patente del turista” sulle spiagge. L’iniziativa

14 Agosto 2025

Nella giornata di ieri, nella splendida località di Metaponto, ha avuto inizio la diffusione sulle spiagge della ‘patente del turista” ideata dall’ente di governo risorse idriche e rifiuti regione Basilicata(EGRIB ) in partnerariato con l’amministrazione comunale di Bernalda/Metaponto e con gli istruttori Fipsas con i quali abbiamo organizzato laboratori finalizzati alla scoperta degli abitanti del mare

Commenta l’amministrazione comunale di Bernalda:

“Grazie anche alla preziosa collaborazione del gal pesca perché tutti insieme perseguiamo l’obiettivo di inculcare e diffondere le buone pratiche per la tutela dell’ ambiente e la salvaguardia dell’ecosistema marino.

Siamo bandiera blu, tentiamo di informare e formare tutti i cittadini, gestori di lidi e turisti sui comportamenti corretti al fine di consentire a tutti gli ospiti di godere al meglio delle meravigliose spiagge già bandiera blu!

Ecco le foto.