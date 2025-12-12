Metapontino, strategie in campo per una visione unica di turismo. I dettagli

Una nota del Comune di Pisticci fa sapere:

“Dalle parole ai fatti: i Comuni della Costa del Metapontino, come discusso già al TTG di Rimini, fanno sul serio e avviano tavoli e discussioni per una sempre più intensa strategia di cooperazione con l’Agenzia di Promozione Turistica (APT) di Basilicata.

L’incontro di questa mattina, avvenuto nella Sala Consiliare tra i rappresentanti politici dei Comuni costieri e il Direttore generale Apt Margherita Sarli, è andato proprio in questo verso, cioè l’espressione e voglia concreta, come anticipato nell’appuntamento riminese, di un protocollo d’intesa che leghi sempre più le diverse realtà locali ad un’idea generale di territorio che possa essere un forte biglietto da visita per attrarre turismo e saperlo anche gestire al meglio.

Quale migliore partner in questo caso è l’Apt, da sempre impegnato nella conoscenza e valorizzazione dell’intera Regione attraverso un marketing territoriale efficace, unico e originale.

Gli Amministratori dei Comuni di Policoro, Bernalda, Nova Siri, Scanzano Jonico, Rotondella e Pisticci oltre a rappresentare al direttore Sarli le peculiarità, pregi e criticità della propria offerta turistica, hanno ascoltato piacevolmente i consigli e analizzato dati e numeri che hanno segnato, solo negli ultimi 11 mesi, un importante incremento di visitatori che scelgono la Basilicata, e soprattutto il Metapontino, per elementi imprescindibili come il valore delle strutture ricettive, la salubrità delle nostre acque ed un rapporto qualità – prezzo invidiabile.

“Con un milione e trecento mila visitatori , circa 4% in più rispetto al 2024, (dati ancora provvisori) siamo già sulla strada giusta per la crescita del territorio – ha affermato la Sarli – ma non dimentichiamoci che si tratta sempre di un turismo ‘domestico’, italiano insomma. Possiamo fare ancora tanto altro per distinguerci a livello europeo e internazionale.

Per questo accolgo con favore la proposta di un protocollo d’intesa con voi Comuni costieri, non perché l’attenzione Apt non ci sia già di per sè ma perché intravedo una presa di coscienza diversa da parte vostra nel puntare alla cooperazione e al cofinanziamento in maniera tale da superare ogni tipo di ostacolo per un brillante 2026”.

Dello stesso avviso anche il vice Sindaco di Policoro, con delega al Turismo, Massimiliano Padula: “Stiamo avviando un percorso virtuoso per pianificare le strategie di marketing territoriale in maniera organica tra il Metapontino ed APT, in un settore come quello turistico che sta vivendo un momento positivo ma anche di forte cambiamento”.

Quello di oggi è stato solo il primo di una serie di incontri che si intenderà permanente e che dovrà coinvolgere gli operatori turistici, attori imprescindibili per la tenuta e la crescita del settore.