Matera: “ceduto il manto stradale di questa strada della provincia, ci sono 50 cm di dislivello! È un grave pericolo per gli automobilisti”. La denuncia

Sono nuovamente le strade provinciali di Matera a finire sotto la lente d’ingrandimento del movimento politico Italia dei Diritti De Pierro.

La segnalazione riguarda la SP2 detta anche Saurina e proviene dal Commissario Straordinario IdD per la Basilicata Corrado Fella:

“Ancora una volta ci troviamo a parlare di una situazione che mette in grave pericolo gli automobilisti e i cittadini in genere.

Percorrendo la Saurina in prossimità del KM 11,200 all’incrocio per Stigliano, Cirigliano e Gorgoglione, si nota un cedimento del manto stradale che crea circa 50 cm di dislivello.

Questa strada è a scorrimento veloce e il pericolo di incidenti anche gravi, con un manto stradale in queste condizioni, è sempre dietro l’angolo”.

Carlo Spinelli responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti De Pierro, elogiando il lavoro fatto da Corrado Fella nel segnalare questa grave situazione di pericolo, interviene così:

“Le istituzioni hanno il dovere di tutelare la salute e l’incolumità fisica dei cittadini, vedere quanto segnalato da Corrado fa pensare esattamente il contrario.

Dov’è l’amore per il proprio territorio?

Dov’è il rispetto per i propri concittadini?

A margine di quanto ha denunciato Fella vorrei aggiungere un’ultima cosa; ci sono due cartelli che indicano il limite di velocità a pochi metri di distanza l’uno dall’altro.

Il primo indica una velocità massima di 40 km/h, il secondo di 70 km/h.

Domanda, qual è quello che deve essere rispettato?

O forse va elaborata la media tra l’uno e l’altro? In questo caso 55 km/h; mistero”.