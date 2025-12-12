Scanzano Jonico saluta il nuovo Prefetto di Matera e saluta Sua Eccellenza Favilli. I dettagli

Nella giornata di ieri, giovedì 11 dicembre, è stato annunciato il prossimo addio del Prefetto di Matera, Sua Eccellenza Cristina Favilli, che lascerà la guida della Prefettura della città dei Sassi che presiedeva dal gennaio 2024, per ricoprire il medesimo ruolo nelle città di Lucca.

Al suo posto entrerà in carica Sua Eccellenza Maria Carolina Ippolito, attualmente Prefetto di Enna.

“A nome dell’intera città che rappresento e della mia Amministrazione, esprimo la nostra sincera gratitudine per l’impegno, la professionalità e l’umanità che Sua Eccellenza il Prefetto Favilli, ha dimostrato in questi due anni.

Voglio rivolgerLe un sentito ringraziamento, per il prezioso lavoro svolto, sempre al servizio del nostro territorio.

Contestualmente, porgo il nostro più cordiale benvenuto al nuovo Prefetto, sono certo che con la Sua esperienza contribuirà a proseguire e rafforzare il percorso di collaborazione tra Prefettura e amministrazione comunale”.

Così in una nota, il Sindaco di Scanzano Jonico, Pasquale Cariello.