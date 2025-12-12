A Matera l’evento “Gemelli Digitali e Nuove Forme di Cittadinanza”: ecco di cosa si tratta

La Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera presenta un evento di grande rilievo dedicato ai “Gemelli Digitali e Nuove Forme di Cittadinanza”, in programma il 15 e 16 dicembre 2025 nella Sala Conferenze della CTE Matera in Via San Rocco, 1.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il CISC – CNR, avrà al centro il Laboratorio “Gemello Digitale Urbano” di Matera e rappresenta un’occasione unica per presentare i risultati scientifici del Progetto Matera, illustrare le funzionalità del Gemello Digitale e approfondire le prospettive future per l’innovazione e la governance urbana.

Il Gemello Digitale Urbano di Matera è una replica virtuale e dinamica della città, sviluppata per supportare decisioni strategiche e processi di innovazione.

Il sistema integra piattaforme avanzate, tra cui un Decision Support System per l’analisi dei dati urbani, DTMob per la modellazione della mobilità, la ricostruzione semantica 3D della città e un Data Lake evoluto per la gestione dei dati.

Completano l’infrastruttura i sistemi di monitoraggio tramite sensori, l’analisi mobile per forecasting e strumenti dedicati alla gestione energetica del patrimonio edilizio, insieme a meccanismi partecipativi per il coinvolgimento attivo della comunità.

L’evento riunirà stakeholder pubblici e privati in un momento di confronto aperto sui nuovi scenari della trasformazione digitale urbana.