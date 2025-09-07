Medici, specialisti e ricercatori a Grottole: “l’intelligenza artificiale può rendere la nostra sanità più veloce, più precisa e più vicina ai cittadini”. I dettagli

L’intelligenza artificiale non è più materia da romanzi di fantascienza, ma uno strumento concreto che sta trasformando la medicina e il modo in cui vengono curate le persone.
Se ne è discusso al Castello Sichinulfo di Grottole, nel corso dell’incontro “Intelligenza Artificiale in Medicina”, organizzato dall’Associazione Amici del Cuore con il patrocinio del Comune di Grottole.
Medici, specialisti e ricercatori si sono confrontati su come gli algoritmi stiano già affiancando i professionisti nella diagnosi e nella cura: dall’analisi delle immagini radiologiche all’elettrofisiologia, dalla cardiochirurgia fino all’odontoiatria.
A concludere i lavori è stato l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che ha sottolineato:
“L’intelligenza artificiale è una frontiera che può rendere la nostra sanità più veloce, più precisa e più vicina ai cittadini.
Ma non dobbiamo dimenticare che la medicina non è fatta solo di dati: è ascolto, empatia e fiducia.
La tecnologia deve essere al servizio dell’uomo, mai il contrario”.
Latronico ha rimarcato le grandi opportunità legate all’IA – diagnosi più rapide, terapie personalizzate e supporto nei contesti con carenza di personale – ma anche le sfide:
“Sarà fondamentale garantire trasparenza, etica e formazione.
Non possiamo permettere che l’IA diventi fonte di nuove disuguaglianze.
La Regione Basilicata è pronta a cogliere queste innovazioni, integrandole in un percorso che metta sempre al centro la persona”.
L’evento, moderato da Pasquale La Terza e aperto dal saluto del sindaco Angelo De Vito, ha visto interventi di numerosi esperti.
La partecipazione della cittadinanza è stata numerosa, a conferma dell’interesse crescente verso un tema che riguarda tutti: il futuro della salute e della cura.