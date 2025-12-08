Matera, Via La Martella: “ancora inspiegabilmente chiuso l’ultimo tratto di strada”. La denuncia

Zona 33, Via La Martella: ancora chiuso l’ultimo tratto di strada.

Scrive Bennardi, già sindaco di Matera e consigliere comunale:

“A un mese dalla prima segnalazione pubblica sul mancato completamento della viabilità di Via La Martella – Zona 33, nulla è cambiato.

Nonostante comunicati stampa e una interrogazione consiliare formale, l‘ultimo tratto della strada, quello che collega Via La Martella con la Chiesa di San Giuseppe Artigiano e Via degli Aragonesi, resta inspiegabilmente chiuso, con transenne ancora presenti e disagi continui per residenti, imprese, cittadini e turisti.

Dopo 31 anni di attesa, la precedente amministrazione aveva finalmente chiuso la più lunga vicenda urbanistica della città, completando le opere di urbanizzazione e rendendo possibile l’apertura della viabilità. Oggi, invece, tutto è fermo senza motivazioni chiare.

Il consigliere comunale Domenico Bennardi chiede all’assessore ai Lavori Pubblici, Lucia Gaudiano, di assumersi la responsabilità di rispondere all’interrogazione consiliare a firma dell’ex sindaco e spiegare alla città le ragioni di questo ritardo e di procedere immediatamente alla rimozione delle ultime transenne: ‘Ora basta: Matera merita risposte e una strada pronta deve essere aperta'”.