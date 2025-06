Matera, vertenza CallMat: “arriva il Cofinanziamento della Regione Basilicata”

Si è tenuto a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), l’incontro di aggiornamento sulla vertenza CALLMAT, alla presenza dei rappresentanti della organizzazione Sindacale Ugl, della Regione Basilicata (dirigente generale facente funzioni Dipartimento Sviluppo Economico ing. Giuseppina Lo Vecchio), del Ministero e delle aziende interessate.

Per l’Ugl Telecomunicazioni erano presenti il Segretario Nazionale Luigi Le Pera, il Segretario Provinciale Ugl Matera Pino Giordano, i consiglieri Nazionali della federazione TLC Cosimina Saracino e Francesco Stigliano.

L’incontro era prettamente dedicato all’avanzamento del progetto di digitalizzazione delle cartelle sanitarie della Regione Basilicata e ha rappresentato un momento di confronto tecnico-strategico sul processo in corso, che prevede la progressiva dematerializzazione e informatizzazione dell’archivio cartaceo sanitario regionale, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, la sicurezza e l’efficienza nella gestione dei dati sanitari; il totale stimato dei documenti da digitalizzare è di circa 12 km lineari.

L’Ugl durante il tavolo tecnico, ha espresso ampio apprezzamento per il rispetto degli impegni assunti dalla Regione Basilicata e dal suo Assessore alle AA PP Francesco Cupparo, che ha presentato tramite la dirigente generale del Dipartimento Sviluppo Economico ing. Giuseppina Lo Vecchio un dettagliato aggiornamento sull’avanzamento della proposta progettuale condivisa con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato annunciando a breve un nuovo incontro con i dirigenti dell’Istituto.

In particolare, la Regione ha illustrato lo stato dei lavori in corso per la chiusura della proposta definitiva, che sarà messa a gara dall’Istituto, con un cofinanziamento regionale autorizzato pari a 10 milioni di euro (altri 5 milioni dal Governo), un totale di 15 milioni di euro, che verranno allocate tramite bando, con la collaborazione dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato; permetteranno l’avvio del processo che, auspicabilmente, diverrà operativo entro il 2025.

Il MIMIT ha espresso apprezzamento per il modello operativo presentato, sottolineando l’importanza della digitalizzazione come leva per l’innovazione nei servizi pubblici, in linea con gli obiettivi del PNRR e dell’Agenda Digitale. Attualmente, in attesa del bando, della relativa assegnazione, le misure di sostegno al reddito coprono il personale fino al 30 settembre 2025; quindi si dovrà monitorare attentamente il percorso per veicolare le successive decisioni.

La Segretaria nazionale Ugl TLC a breve conoscerà i dettagli del bando, ma già da adesso esprime grande apprezzamento per il percorso prospettato e l’impegno della Regione Basilicata e del Mimit unitamente alle tutte le parti coinvolte.

Per l’Ugl TLC e l’Ugl Matera tale proposta rappresenta un tassello fondamentale per la valorizzazione delle competenze dei lavoratori CALLMAT, con l’obiettivo di offrire prospettive occupazionali concrete e durature nel quadro della transizione digitale della pubblica amministrazione.

La Regione attualmente dispone di archivi cartacei conservati e gestiti da una società aggiudicataria del servizio di archiviazione. I fascicoli da digitalizzare corrispondono a circa 20 chilometri lineari. A questi dovranno aggiungersi una parte dei documenti delle aziende sanitarie ed ospedaliere di Potenza e Matera, corrispondenti a circa 30 chilometri.

L’attività, grazie all’impegno preciso, certosino e capillare della Regione Basilicata e in special modo dell’assessore Cupparo, consisterà non solo nella mera scansione documentale, ma anche nella indicizzazione di questi documenti che costituisce il valore aggiunto dell’attività.

Come Ugl –concludono i Segretari Le Pera, Giordano, Stigliano e Saracino – abbiamo preso atto con soddisfazione dei progressi registrati e ci siamo impegnati a proseguire il confronto in modo costruttivo, propositivo, collaborativo e continuativo, al fine di accompagnare efficacemente tutte le fasi del percorso progettuale e di reimpiego.

Il Ministero, dal canto suo, ha confermato la massima attenzione istituzionale sulla vertenza, sottolineando il valore strategico di un’iniziativa che coniuga innovazione, coesione sociale e rilancio occupazionale.

Un ringraziamento particolare vogliamo inviarlo alla dott.ssa Maria Leone, all’ing. Giuseppina Lo Vecchio, al dott. Arturo Agostino e all’assessore Cupparo che sono stati sempre solerti e vicini a questa spigolosa vertenza che era iniziata malissimo e solo grazie a loro sta prendendo una piega diversa e positiva.

Grazie a loro che hanno a cuore i lavoratori lucani.

Il prossimo aggiornamento sarà programmato nelle prossime settimane, per monitorare l’evoluzione della fase attuativa e l’effettiva pubblicazione della gara da parte dell’Istituto”.