Matera, sicurezza sulla nuova mobilità: Vigili del Fuoco e forze dell’ordine a lezione sui soccorsi ai veicoli elettrici e a gas

Si è svolto nella giornata di lunedì 22 dicembre, presso la palestra del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera, un importante seminario di approfondimento tecnico dal titolo: “Problematiche relative alla gestione degli interventi di soccorso su veicoli stradali con alimentazione elettrica, ibrida, GNL, GPL, metano e idrogeno”.

L’incontro, di alto valore formativo, è stato introdotto dall’Ing. Amalia Tedeschi, Comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, che ha sottolineato l’importanza dell’aggiornamento costante di fronte all’evoluzione tecnologica della mobilità su gomma.

I lavori sono stati condotti dall’IA Andrea Foggetti del Comando di Cremona, esperto del settore.

Durante il seminario sono state analizzate nel dettaglio le principali criticità legate agli scenari incidentali che coinvolgono veicoli a propulsione alternativa.

In particolare, l’attenzione si è focalizzata sulle procedure operative standardizzate per garantire l’efficacia del soccorso, sui protocolli per la protezione degli operatori e dei coinvolti in presenza di sistemi ad alto voltaggio o combustibili gassosi e sull’analisi delle nuove direttive che regolano la sicurezza dei mezzi di ultima generazione.

L’evento ha visto una massiccia partecipazione, a testimonianza della rilevanza del tema per tutto il sistema di protezione civile e sicurezza pubblica.

Oltre al personale dei Vigili del Fuoco della provincia di Matera, hanno preso parte ai lavori i rappresentanti dei principali enti che operano quotidianamente nel settore del soccorso e della sicurezza stradale quali: Carabinieri, Questura, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Provinciale, 118, Croce Rossa Italiana e Anas.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di coordinamento e formazione congiunta promosse dal Comando di Matera, volte a garantire una risposta operativa sempre più integrata e professionale di fronte alle nuove sfide della mobilità sostenibile.