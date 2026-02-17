Matera si stringe al Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, dopo la perdita della madre: le parole del Sindaco

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti, a nome dell’Amministrazione comunale, esprime profondo cordoglio per la scomparsa della mamma del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Marcello Pittella e del fratello Gianni, ai quali rivolge sentimenti di sincera vicinanza e solidarietà in questo momento di grande dolore.
Queste le parole del primo cittadino:
“La perdita della mamma rappresenta sempre un momento di grande smarrimento e sofferenza.
Viene meno un punto di riferimento fondamentale nella vita di ogni figlio, una presenza insostituibile di amore, guida e sostegno.
In circostanze come questa, il dolore si fa ancora più intenso proprio per il valore che la figura materna incarna nella famiglia”.
L’Amministrazione comunale si stringe con affetto attorno al Presidente Pittella e al fratello Gianni, condividendo il loro lutto e formulando le più sentite condoglianze.