Matera, rigenerare il patrimonio e abitare il futuro: la sfida delle case cantoniere a questo evento

Il 6 Giugno 2025 alle ore 17:00, nello spazio Polifunzionale dell’Università degli Studi della Basilicata, in via Lanera, 20 a Matera, si terrà il finissage della mostra “Cantiere Cantoniere. Ripensare, rigenerare, riabitare le case cantoniere della Provincia di Matera”.

Si tratta di un workshop creato per avviare una riflessione strategica sull’utilizzo futuro delle case cantoniere di proprietà provinciale, svoltosi dal 28 Aprile al 9 Maggio 2025 e presentato il 24 Aprile nella sala consiliare della Provincia di Matera, ente che detiene 22 delle 48 case cantoniere presenti sul territorio.

Il workshop è nato dall’esigenza di ripensare le modalità di valorizzazione di questi immobili di grande potenzialità, alcuni dei quali di rilevante valore storico e architettonico, oggi inclusi in un piano di alienazione tramite bando pubblico.

Su impulso del consigliere provinciale Carlo Ruben Stigliano, promotore dell’iniziativa, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Provincia di Matera e il Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale (DIUSS) dell’Università degli Studi della Basilicata.

Nell’ambito di tale accordo, gli studenti del quinto anno del Corso di Studi in Architettura sono stati coinvolti nell’elaborazione di strategie e progetti di riqualificazione che esplorano le potenzialità delle case cantoniere come presidi strategici per il territorio.

All’evento del 6 Giugno interverranno:

il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini,

il consigliere provinciale Carlo Ruben Stigliano,

la professoressa Chiara Rizzi – docente associato del DIUSS e responsabile scientifico del workshop,

i rappresentanti degli stakeholder pubblici e privati individuati dalle diverse proposte progettuali.

Durante l’incontro saranno presentati i quattro progetti di riqualificazione elaborati dagli studenti, ciascuno dedicato a un’area della provincia e mirato a individuare soluzioni concrete e sostenibili per il recupero e la valorizzazione delle case cantoniere.

Il workshop è stato accompagnato dal supporto scientifico e didattico dei giovani ricercatori Vincenzo Pace, Luca Favia e Stefania Schirò.

L’allestimento della mostra, aperta al pubblico dal 27 Maggio al 6 Giugno, è stato curato da Vincenzo Pace e Luca Favia.

Il progetto “Cantiere Cantoniere. Ripensare, rigenerare, riabitare le case cantoniere della Provincia di Matera” si conferma come un modello virtuoso di collaborazione tra enti pubblici, università e territorio.

Un’esperienza volta a ripensare il patrimonio edilizio pubblico non solo come eredità da conservare, ma come risorsa strategica per il futuro delle comunità locali.

Ecco la locandina dell’iniziativa.