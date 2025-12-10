Matera, l’Orchestra Sinfonica presenta un concerto fuori programma ad ingresso libero: ecco l’iniziativa

L’Orchestra Sinfonica di Matera presenta Orienti – Matera 2019 incontra GO!2025, un concerto fuori programma della Stagione Concertistica 2025, realizzato in collaborazione con il Fadiesis Accordion Festival e proposto a ingresso libero alla città di Matera.

L’iniziativa arricchisce ulteriormente l’offerta musicale dell’Orchestra, confermando la sua vocazione alla cooperazione artistica e culturale con realtà nazionali di prestigio.

L’evento, in programma venerdì 12 dicembre alle ore 20.00 presso il Santuario San Francesco da Paola, rappresenta il secondo appuntamento di un progetto che quest’anno ha preso avvio a Gorizia con la prima esecuzione assoluta dell’intero programma.

L’8 dicembre, infatti, nel prestigioso Salone d’onore Carlo X del Grand Hotel Entourage – già Palazzo Strassoldo – si è registrato il tutto esaurito per il concerto inaugurale, accolto con grande favore dal pubblico friulano.

Sul palco, Gianni Fassetta alla fisarmonica insieme al Quintetto d’Archi friulani e lucani, formazione nata dalla collaborazione artistica tra l’Orchestra Sinfonica di Matera e l’Ensemble d’Archi Fadiesis. Il successo dell’esecuzione goriziana ha confermato il valore del progetto e introduce il pubblico materano all’ultimo appuntamento del Fadiesis Accordion Festival 2025.

Orienti rinnova un percorso ormai consolidato: il concerto sancisce un incontro culturale e musicale tra due “Orienti”. Da un lato l’oriente romano-mitteleuropeo-balcanico del Friuli Venezia Giulia; dall’altro l’oriente greco-romano-bizantino della Basilicata.

Il dialogo tra queste identità musicali rappresenta un ponte simbolico tra territori e tradizioni, in una collaborazione iniziata nel 2012 con il gemellaggio tra Pordenone e Matera promosso dal Fadiesis Accordion Festival e oggi ampliata a Gorizia e Nova Gorica.

L’evento riunisce così tre poli culturali: Matera Capitale Europea della Cultura 2019, Nova Gorica–Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 e Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Un intreccio che valorizza le potenzialità di cooperazione artistica a livello nazionale ed europeo.

Il programma della serata offre un percorso di brani originali composti per fisarmonica e archi, culminando nell’esecuzione del Divertimento mediterraneo op. 83 del Maestro Paolo Pessina, dedicato al Fadiesis Accordion Festival e presentato in prima assoluta proprio nell’edizione 2025.

Interpreti:

Gianni Fassetta, fisarmonica

Quintetto d’Archi friulani e lucani

L’Orchestra Sinfonica di Matera incontra l’Ensemble d’Archi Fadiesis

Informazioni:

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per maggiori informazioni:

www.accordionfestival.fadiesis.org

www.orchestrasinfonicadimatera.it

Prossimo appuntamento:

Informazioni sulla Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera:

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera organizza e promuove le attività dell’Orchestra Sinfonica di Matera. Partecipata da Comune di Matera, Provincia di Matera e Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera che ne sostengono le attività.

A queste istituzioni si aggiungono: il Ministero della Cultura che ha ammesso l’Orchestra al percorso per il riconoscimento quale ICO Istituzione Concertistica Orchestrale e la sostiene attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), e la Regione Basilicata, che la sostiene con fondi regionali.

La stagione concertistica autunno inverno 2025, con la direzione artistica del Maestro Saverio Vizziello, è stata realizzata in collaborazione con Festival Duni.

Informazioni sul Fadiesis Accordion Festival:

Fondato e diretto dal Maestro Gianni Fassetta, il Fadiesis Accordion Festival è una delle rassegne italiane più significative dedicate alla fisarmonica, con sedi storiche a Pordenone e Matera. Il Festival si distingue per l’attenzione alla valorizzazione dello strumento in contesti colti e cameristici, promuovendo nuove composizioni, prime esecuzioni, collaborazioni interregionali e progetti di respiro europeo. Nel corso degli anni il festival ha consolidato un ponte culturale stabile tra Friuli Venezia Giulia e Basilicata, ampliato dal 2022 con la partecipazione di Gorizia e Nova Gorica. Orienti rappresenta uno dei progetti più emblematici di questa visione, in cui la fisarmonica diventa simbolo di dialogo tra tradizioni, linguaggi e territori.