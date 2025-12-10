A Montescaglioso il concerto di questi piccoli alunni che portano un messaggio di speranza!

L’I.C. Palazzo Salinari è lieto di invitare la cittadinanza al concerto degli alunni delle classi quarte del plesso di Montescaglioso:
“Un appuntamento speciale, in cui le voci dei nostri bambini si uniranno per portare un messaggio di speranza.
Sotto la direzione del Maestro Matteo Dipalma, il coro interpreterà brani che ci auguriamo possano essere promotori di pace nel mondo, un invito a ritrovare armonia e unità attraverso la musica.
Vi aspettiamo per condividere insieme questo momento di gioia e serenità!
15 dicembre ore 11:00 in Piazza Roma – Montescaglioso”.