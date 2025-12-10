Matera: l’Associazione di Volontariato Gian Franco Lupo dona un defibrillatore alla Polizia di Stato. I dettagli

L’Associazione di Volontariato Gian Franco Lupo dona un defibrillatore alla Polizia di Stato di Matera.

Venerdì, 12 dicembre, alle 11:00, la consegna presso la sede della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica.

Venerdì 12 dicembre, alle ore 11:00, anche la Polizia Postale di Matera potrà disporre di un defibrillatore automatico, donato dall’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita” di Pomarico.

Considerata la posizione strategica della sede, all’ interno del palazzo storico della centralissima via del Corso, che ospita anche l’Ufficio Postale, il dispositivo salvavita potrà tornare utile, in caso di necessità, agli utenti ed ai numerosi turisti.

Saranno presenti alla cerimonia il Questore della Provincia di Matera Emma Ivagnes e il Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, Basilicata e Molise Dario Mongiovì.