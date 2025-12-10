Matera: un appuntamento per parlare di fede, archetipi, miti e riti legati alla Festa della Bruna. I dettagli dell’evento

Giovedì 11 Dicembre alle ore 17:00 a Matera, presso la Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova in via Fiorentini (Rione Vetera), si svolgerà la presentazione del volume “Nei misteri della Bruna” di Franco Moliterni (Giannatelli Edizioni), nell’ambito del palinsesto di eventi “Devoti in Devozione”.
L’evento vedrà la partecipazione di Ilaria Navarra, docente ed esperta di comunicazione con radici nell’area Sud della Basilicata, che dialogherà con l’autore Franco Moliterni, responsabile del settore cultura dell’Associazione Maria SS. della Bruna, e con le editrici materane Chiara e Marilina Giannatelli.
La presentazione offrirà un approfondimento su fede, archetipi, miti e riti legati al giorno più atteso dell’anno dai materani, il 2 luglio. Ingresso libero.
L’incontro sarà arricchito dall’esposizione dei quadri plastici della Processione dei Pastori e della Vestizione dei cavalieri, opere presepiali del maestro Giuseppe Dabraio, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva unica.
Ecco i dettagli dell’evento.