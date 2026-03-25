Matera, le “Vie dell’Acqua” diventano racconto e futuro: ecco quado la presentazione del progetto

L’acqua come memoria, ingegno e visione del futuro: è questo il cuore del progetto “Le Vie dell’Acqua”, promosso dall’Inner Wheel Club di Matera, che invita a riscoprire antichi sistemi di gestione idrica come modelli di sostenibilità contemporanea.

Un viaggio che parte da Matera e si estende al Mediterraneo, attraversando secoli di storia: dalle grotte materane ai terrazzamenti greci, dagli acquedotti romani ai qanat arabi.

Un patrimonio di conoscenze che oggi torna a parlare con forza in un’epoca segnata dai cambiamenti climatici, ricordandoci che la sostenibilità è un’eredità da valorizzare e reinterpretare.

Questo invito è stato accolto con entusiasmo dagli studenti delle classi I e II B a Tempo Prolungato della Scuola Secondaria di primo grado “N. Festa” dell’Istituto Comprensivo Semeria-Minozzi-Festa.

Nel solco della consolidata tradizione di attività laboratoriali e interdisciplinari di Studio del Territorio è nato un percorso educativo innovativo, sviluppato nella straordinaria “aula a cielo aperto” rappresentata dalla città di Matera.

Il risultato di questo lavoro è il podcast “Sii Goccia – Libera la Goccia che è in Te!”, una narrazione creativa in cui è la stessa Matera a raccontare la saggezza del suo popolo: una comunità che nel passato ha saputo progettare ingegnosi sistemi di raccolta e canalizzazione delle acque e che oggi trasmette questo sapere alle nuove generazioni.

Il podcast intreccia storia, ambiente e futuro, collegando idealmente Matera alle altre città del Mediterraneo unite da un comune rapporto con l’acqua.

Allo stesso tempo, lascia spazio alle idee progettuali degli studenti, che immaginano scuole sempre più sostenibili e consapevoli.

Ad arricchire il racconto, un’originale sonorizzazione realizzata dagli stessi ragazzi attraverso body percussion, materiali di riciclo e strumenti musicali utilizzati in modo non convenzionale, trasformandosi simbolicamente in “gocce” di un paesaggio sonoro naturale.

Il progetto ha trovato espressione anche in un gadget dedicato, realizzato dagli studenti, contenente il QR code del podcast, il logo e lo slogan “Sii Goccia”.

Un sentito ringraziamento va alla dirigente scolastica Arcangela Paolicelli e al team docente composto da Silvia Palumbo, Serena Altieri, Monica Petrara e Lucia Carone, per aver guidato e sostenuto il percorso.

La presentazione ufficiale del progetto si terrà venerdì 27 marzo 2026 alle ore 10:00 presso la sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Matera, in Via Fiorentini n. 107.

Un appuntamento aperto alla comunità per condividere un messaggio importante: riscoprire il valore dell’acqua per costruire, insieme, un futuro più sostenibile.

Di seguito la locandina con i dettagli.