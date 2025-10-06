Matera, “La tradizione incontra il futuro: la Bruna riparte dai ragazzi e dai giovani”. I dettagli

La Festa della Bruna è il filo che unisce le generazioni di Matera.
Perché resti vivo, servono energie nuove e sguardi capaci di futuro.
Dopo la riconferma di Bruno Caiella a Presidente per il terzo mandato, l’Associazione Maria SS. della Bruna riparte dai giovani con il secondo Workshop creativo della comunità, un percorso mensile di ascolto, incontro e progettazione condivisa.
Un gesto concreto per un nuovo triennio ispirato da tre parole:
- Fede – Tradizione – Innovazione, come un unico respiro.
- Giovani protagonisti, non spettatori.
- Candidatura UNESCO come orizzonte condiviso.
Il tema del Carro 2026 guiderà il cammino: il “grembiule del servizio” diventa simbolo di un modo nuovo di costruire insieme, con umiltà e creatività.
Nei workshop mensili, i ragazzi co-progetteranno idee e proposte concrete, che prenderanno forma nel cantiere del Carro e nel calendario della Festa.
Bruno Caiella:
“Ripartiamo dal Vangelo che ci chiede di servire.
Con i giovani al centro e una tradizione che si rigenera nell’innovazione, lavoreremo uniti per il bene della nostra comunità e verso la candidatura UNESCO“.