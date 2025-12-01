Matera: la Regione Basilicata si impegna a sostenere la candidatura della Festa della Madonna della Bruna a Patrimonio UNESCO. I dettagli

Festa della Bruna a Matera, in assestamento di bilancio € 50.000 per il sostegno alla candidatura a Patrimonio Immateriale UNESCO.

Scrive in proposito Nicola Morea (Azione):

“Un impegno concreto per un progetto nel quale crediamo fermamente.

Nel corso dell’ultimo assestamento di bilancio, il Consiglio regionale ha approvato – grazie a un emendamento presentato da me e da Marcello Pittella – lo stanziamento di 50mila euro per sostenere la candidatura della Festa della Madonna della Bruna di Matera a Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO.

Questo stanziamento si inserisce in un percorso già avviato mesi fa, quando il Consiglio regionale ha approvato la mozione presentata da Azione per impegnare formalmente la Regione Basilicata a sostenere la candidatura e a valorizzare una tradizione che rappresenta l’identità e la devozione della comunità materana.

A livello nazionale, il lavoro di sostegno alla Festa ha trovato un’importante tappa con la presentazione ufficiale della Festa della Bruna alla Camera dei Deputati, resa possibile grazie all’impegno dell’onorevole Fabrizio Benzoni, che ha contribuito a dare ulteriore visibilità a una delle più antiche e sentite celebrazioni popolari del Mezzogiorno.

Un ruolo fondamentale in questo percorso, inoltre, è svolto dall’Associazione Maria SS. della Bruna, che da sempre custodisce l’organizzazione della Festa, il lavoro delle maestranze e la tradizione del Carro Trionfale.

L’associazione sarà destinataria del finanziamento regionale e potrà impiegarlo per la redazione del dossier di candidatura e per le attività preparatorie richieste dall’iter UNESCO.

Dichiara il consigliere Morea:

«Abbiamo lavorato affinché la Festa della Bruna, con il suo immenso valore storico e culturale, fosse finalmente accompagnata in un percorso strutturato verso il riconoscimento UNESCO.

Lo stanziamento di 50mila euro è un segnale concreto: un impegno che dimostra quanto crediamo in questa candidatura e nella necessità di sostenere le maestranze, la creatività e l’intero patrimonio immateriale che la Festa custodisce.

Continueremo a seguire ogni passaggio, perché Matera merita di vedere riconosciuta a livello internazionale una delle sue espressioni più autentiche.»

Le risorse approvate rafforzano un percorso di tutela e valorizzazione che coinvolge istituzioni, comunità, associazioni e realtà artigiane, con l’obiettivo di portare la Festa della Bruna verso un riconoscimento capace di valorizzarla anche oltre i confini regionali”.