Matera: la Polizia di Stato ritrova e restituisce una bici elettrica appena rubata!

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.
La Polizia di Stato di Matera ha restituito alla proprietaria, un medico con studio professionale nel centro cittadino, una bicicletta elettrica di ingente valore, sottratta mentre era parcheggiata dinanzi all’ingresso dell’ambulatorio.
Ricevuta la segnalazione del furto, personale della Squadra Mobile e delle Volanti procedeva all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona, riuscendo ad individuare il presunto autore, un giovane barbuto che, con aria indifferente, in precario equilibrio, usciva dall’ ingresso dello studio medico, reggendo con una mano la bicicletta e con l’altra un enorme scatolone poggiato sulla testa.
Intuendo che potesse trattarsi di una persona nota, solita stazionare in una zona periferica della città, i poliziotti, nel perlustrare l’area interessata, rinvenivano il velocipede, mentre, poche ore dopo, altri due agenti delle Volanti, liberi dal servizio, individuavano il giovane, riconosciuto anche per il vistoso abbigliamento, mentre si aggirava con aria furtiva tra i bar del centro.
Negli Uffici della Questura, gli investigatori, avendo verificato si trattasse dello stesso individuo ripreso dalle telecamere, procedevano a denunciarlo all’ Autorità Giudiziaria per il reato commesso.