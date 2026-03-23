Matera, la nostra Imma Tataranni ha vinto gli ascolti Rai della prima serata! L’avete vista?

Boom di ascolti per la fiction Imma Tataranni-Sostituto Procuratore ambientata a Matera, ieri 22 marzo
Nella prima serata di domenica 22 marzo, su Rai1 è andata in onda una nuova puntata della quinta stagione con protagonisti Vanessa Scalera e Rocco Papaleo.
Come riporta fanpage la puntata è stata vista da 4.099.000 spettatori, confermando l’incredibile successo della serie.
Su Canale 5, invece, un nuovo appuntamento con Chi vuol essere milionario?
Il game show tra i più amati di sempre che vede alla conduzione Gerry Scotti, in una doppietta nella serata di domenica. Eppure, non è bastato per interessare il pubblico Mediaset e infatti lo dimostrano anche i risultati con 1.851.000 spettatori.
L’avete vista?