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Pomarico, Referendum: la signora Vita di 100 anni al seggio. “Una lezione di vita”

23 Marzo 2026

Da Pomarico una testimonianza viva del diritto di voto conquistato dalle donne, un esempio per le nuove generazioni.

Fa sapere il Sindaco Mancini:

Racamato Vita in Flores è nata il 22 febbraio 1926 e, da quando è entrata in vigore la legge che ha riconosciuto alle donne il diritto di voto, non ha mai rinunciato a esercitarlo.

Oggi, alla straordinaria età di 100 anni, ha voluto ancora una volta recarsi alle urne in occasione del referendum, dimostrando un senso civico e una determinazione che rappresentano un esempio prezioso per tutta la comunità.

Ad accompagnarla in questo momento così significativo c’erano i suoi figli e, con grande emozione, anche il sottoscritto ha avuto l’onore di essere presente in qualità di sindaco, chiamato a immortalare un evento che va ben oltre il semplice gesto del voto.

È stata un’esperienza intensa, capace di trasmettere alle nuove generazioni il valore profondo della partecipazione democratica e il significato di un diritto conquistato con coraggio e sacrificio dalle donne.

La sua presenza al seggio non è stata solo un atto simbolico, ma una lezione di vita, un richiamo alla memoria storica e un invito a non dare mai per scontate le libertà di cui oggi godiamo”.