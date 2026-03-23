Ferrandina: augurissimi a Angela Maria, super nonna di 107 anni!

Ferrandina celebra i 107 anni di Angela Maria Tilena.

Questo il messaggio del Sindaco:

“Nata il 22 marzo 1919, farmacista e insegnante di Matematica e Scienze, ha dedicato la sua vita alla conoscenza, al servizio e alla cura degli altri.

Moglie dell’avvocato Salvatore Lasorella, è una donna di valori profondi, di carattere, di intelligenza e di un amore incrollabile per la sua terra.

La sua lunga vita attraversa la storia di Ferrandina e la arricchisce: un esempio luminoso di dedizione, forza e radici che non si spezzano.

L’Amministrazione Comunale le porge i più affettuosi auguri per questo straordinario traguardo”.