Matera: la giunta itinerante arriva a borgo Timmari per conoscere insieme ai cittadini, le principali criticità che interessano la comunità locale. L’iniziativa

L’Amministrazione comunale di Matera inaugura una nuova iniziativa di partecipazione e di ascolto: la giunta itinerante.

La prima tappa si è svolta questa mattina nel borgo Timmari, dove la Giunta si è riunita per conoscere direttamente, insieme ai cittadini, le principali tematiche e criticità che interessano la comunità locale.

L’incontro ha l’obiettivo di portare le istituzioni nei quartieri e nei borghi, rafforzando il legame con i residenti e dando voce alle esigenze quotidiane che spesso emergono con forza proprio nei territori più decentrati.

La Giunta comunale itinerante sarà un appuntamento periodico che verrà replicato in tutti i borghi e quartieri della città, creando occasioni di confronto diretto e costruttivo.

Ha dichiarato il Sindaco Antonio Nicoletti:

“Questa iniziativa è parte di uno dei punti chiave del nostro programma elettorale, la condivisione attiva e costante delle scelte, e nasce dalla volontà di essere vicini ai cittadini, di ascoltarli e di comprendere da vicino le difficoltà che vivono.

Siamo convinti che soltanto con un dialogo aperto e costante sia possibile individuare soluzioni efficaci e tempestive ai problemi delle nostre comunità”.

L’appuntamento di Timmari ha confermato l’importanza di un nuovo metodo di lavoro, mirato ad avere un’amministrazione presente sul territorio, attenta alle persone e pronta a recepire segnalazioni e proposte, con l’obiettivo della crescita e del benessere comune.

Ecco le foto.