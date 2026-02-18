ULTIME NEWS

Matera: iniziate le riprese per il film di Mel Gibson! Ecco i dettagli

18 Febbraio 2026

Cominciano oggi a Matera le riprese del film “The Resurrection of the Christ – Trotc”, il nuovo progetto cinematografico che segna il ritorno del regista Mel Gibson nella città dei Sassi, a più di 20 anni da “The Passion of the Christ”.

Come evidenziato nella delibera della Giunta comunale di Matera e riportato da ansa, la produzione esecutiva è curata dalla Tea Time Film S.r.l., per conto della Panorama Film Srl.

Le riprese si svolgeranno per due giorni (anche domani 19 febbraio) e il 20 aprile, con giornate effettive di lavorazione precedute da fasi leggere di preparazione e allestimento del set.

Il set interesserà esclusivamente il Parco della Murgia Materana, senza allestimenti scenografici invasivi.