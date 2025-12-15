Matera, in questi quartieri pronto a partire il controllo di vicinato: ecco come aderire all’iniziativa

È stato pubblicato sul sito del Comune di Matera l’avviso per il controllo di vicinato dei borghi La Martella, Venusio, Picciano A, Picciano B e Timmari.

Il Controllo di Vicinato rappresenta uno strumento di prevenzione della criminalità, che vede la partecipazione dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi con le forze di polizia statali e locali, a conferma dell’attenzione che l’amministrazione guidata dal Sindaco Antonio Nicoletti presta sui temi della sicurezza dei cittadini e del controllo del territorio.

Dichiara l’Assessore ai Borghi e alle Periferie e alla Partecipazione Civica Stefania Draicchio:

“Durante gli incontri nei borghi e nelle periferie con i vari Comitati di quartiere, è emerso diverse volte il tema della sicurezza che risulta centrale nei desiderata dei cittadini.

I borghi e le periferie, per loro natura, sono collocati in aree del territorio cittadino di passaggio, pertanto sono soggetti ad incursioni di microcriminalità.

Chiedere agli abitanti dell’area interessata di operare una vigilanza attiva, favorisce lo sviluppo di una cultura della partecipazione alle tematiche della sicurezza urbana e della collaborazione dei cittadini attraverso una comunicazione efficace, veloce e organizzata”.

Il Gruppo di Controllo del vicinato presta attenzione a quello che avviene nella propria area di competenza nella vita quotidiana, collabora con le forze di Polizia segnalando, tramite un “Coordinatore”, situazioni inusuali e comportamenti sospetti, collabora con i vicini attraverso comportamenti di reciproca assistenza.

Dichiara l’Assessore Settore Polizia Locale Daniele Fragasso:

“Gli obiettivi del progetto sono diversi.

I cittadini, attraverso i loro coordinatori, coadiuvano le forze di polizia nella prevenzione del crimine e nella individuazione delle condizioni che lo favoriscono, aumentando nel territorio la percezione di sicurezza e la vigilanza.

Non è previsto alcun pattugliamento da parte dei cittadini, ma la raccolta di segnalazioni inoltrata alla forza di Polizia da un coordinatore appositamente individuato”.

C’è tempo fino alle ore 12:00 del 18 dicembre 2025 per aderire al Progetto Controllo di Vicinato.

Le richieste di partecipazione al progetto dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo di adesione (modulo_adesione_controllo-del-vicinato_MATERA.docx) allegato all’avviso, pubblicato sul sito del Comune di Matera. Il documento deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e corredato di copia di documento di identità consegnandolo al Comando di Polizia Locale di Matera – Ufficio Segreteria Comando o inviandolo all’indirizzo pec: polizialocale@pec.comune.matera.it.